Enseignants efficaces. Transmettre le savoir dans la bienveillance et le respect des besoins de chacun

Comment résoudre les sempiternels conflits de discipline ? Comment éviter les messages dévalorisants ? Comment obtenir la collaboration de chaque élève ? Comment surmonter les pièges de l'autoritarisme ou de la permissivité et prendre des décisions qui respectent les besoins de tous ? Le Dr Thomas Gordon présente ici sa célèbre méthode fondée sur une relation de confiance entre l'enseignant et ses élèves. De nombreux cas vécus ainsi que des descriptions et des explications détaillées illustrent les attitudes à privilégier en classe, de la maternelle à l'université. Les outils qu'il propose permettront à tous les enseignants d'instaurer un climat serein en classe, pour une meilleure transmission des savoirs, une diminution du stress et une plus grande satisfaction dans leur travail.