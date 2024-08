Ohio, la belle rivière Tome 1

Nouvelle France, 1754. Le conflit franco-anglais pour le contrôle de la rivière Ohio, épine dorsale de l'économie de la fourrure, entraîne avec lui Hurons et Iroquois, alliés respectifs des deux puissances coloniales. Loup Blanc et Loutre, Iroquois de la grande nation Mohawk, estiment que cette guerre n'est pas la leur et quittent leur maison longue pour mettre leurs enfants à l'abri.