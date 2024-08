Baby Power. Tous égaux dès le berceau

Liberté, égalité et baby power ! Dans cet imagier, une ribambelle de bébés intrépides prennent la parole, et se révoltent ! Leurs revendications ? Avoir une poupée pour jouer au papa, ne pas être une fille douce et mignonne, ne pas être un garçon courageux et fort, ne plus se voir imposer de couleur de vêtements en fonction de son genre... Un imagier drôle et impertinent Fini les bébés qui babillent gentiment, place aux mini fortes têtes qui s'affirment ! En tout, vingt bébés pour vingt messages rigolos qui feront à coup sûr rire les tout-petits et réfléchir les parents. Un imagier " coup-de-poing " contre les préjugés sexistes Avec l'humour, l'audace et l'insolence qu'on lui connaît, Soledad Bravi propose cet imagier décalé et surprenant. Elle y dénonce les préjugés sexistes dont sont victimes les bébés, et rappelle leur droit à développer toutes leurs potentialités, quel que soit leur sexe. Car malgré des progrès indéniables, les stéréotypes de genre sont toujours très ancrés, avec les conséquences qu'on leur connaît. Dans cette société en mutation, " Baby Power " se veut un imagier qui sonne comme une ode à l'égalité et la liberté.