Comment fonctionne la respiration ? A quoi sert le cerveau ? Pourquoi les dents tombent ? Comment te protéger du soleil ? Qu'est-ce qu'un vaccin ? Voici l'imagier idéal, encyclopédique, pour faire découvrir aux tout-petits, dès 18 mois, le corps humain, son fonctionnement et les bons gestes à adopter pour en prendre soin. Une encyclopédie illustrée pour satisfaire la curiosité des tout-petits Grâce à trois chapitres, l'enfant découvre petit à petit le corps humain. L'anatomie, la respiration, la digestion, les cinq sens, les émotions, les bobos, les médicaments, les soins ou encore les différences physiques des corps : l'enfant se familiarise avec le fonctionnement du corps humain ainsi qu'avec les bonnes habitudes à adopter pour en prendre soin. Une lecture plaisir pour un apprentissage ludique Grâce à ses textes simples, courts et rythmés, cette encyclopédie illustrée se prête à une lecture à voix haute. Chaque chapitre propose une double page documentaire, une grande scène illustrée qui reprend les notions et le vocabulaire vus précédemment, et une double page de jeux pour faciliter l'apprentissage des enfants tout en s'amusant. Un contenu riche dans un format adapté à la tranche d'âge Cette encyclopédie aborde les grandes thématiques du corps humain tout en restant proche du quotidien des tout-petits et des questions qu'ils peuvent se poser à cet âge. Les illustrations douces et colorées de Camille Tisserand et Ilaria Falorsi rendent l'information documentaire accessible aux plus petits. Très en proximité avec l'enfant, cette imagerie deviendra vite un ouvrage de référence pour le guider avec douceur dans son éveil au monde qui l'entoure.