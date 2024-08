On ne badine pas avec l'amour. 1re générale & techno

Tout ce qu'il faut savoir sur la pièce de Musset et le parcours " Les jeux du coeur et de la parole " , au programme du Bac de français. Avec les méthodes et les sujets types pour réussir les épreuves. 1. Les clés pour maîtriser l'oeuvre et le parcours - la fiche Profil présentant les caractéristiques clés de l'oeuvre - des fiches d'analyse sur : - le contexte historique et biographique - l'architecture de la pièce - les thèmes clés et les procédés d'écriture - le parcours, " Les jeux du coeur et de la parole " - des citations classées par thème 2. Tous les outils pour réussir... - l'épreuve écrite - la méthode de la dissertation pas à pas - 3 sujets probables sur le thème du parcours, et leurs corrigés - l'épreuve orale - 6 explications de texte guidées sur des scènes clés de la pièce et d'autres en lien avec le parcours - fiches et questions de grammaire - des aides pour choisir et présenter une lecture cursive