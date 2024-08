Nous rentrerons en Carélie. Ce printemps même, avant les oiseaux migrateurs. En 1940, au coeur des forêts enneigées de Sortavala, la jeune Alli se forme aux secrets du métier de guérisseuse, même si elle préfèrerait passer ses journées en mer avec son père. Mais quand la guerre qui oppose la Finlande à son voisin soviétique se solde par l'annexion de sa Carélie natale, il n'est plus question de rêver de bateau et de pêche. L'heure est à l'exil. Tandis que la population se presse à bord des trains, Alli se porte volontaire pour mener le bétail en sûreté. Accompagnée de sa belle-soeur enceinte, elle entreprend alors un long et dangereux périple à travers un territoire rude et glacé. Un roman saisissant et universel sur l'exil à travers un inoubliable portrait de femme. "Merja Mäki accomplit un travail si précis en guidant le lecteur à travers le voyage des évacués que nous avons l'impression d'être parmi eux, les pieds gelés et ensanglantés. A la lecture de ce roman nous comprenons vraiment ce que signifie - et ce que l'on ressent - de tout laisser derrière soi". Helsingin Sanomat newspaper "L'écriture de Merja Mäki est pleine d'émotions et d'images". Kulttuuritoimitus culture magazine Merja Mäki est une enseignante et autrice finlandaise. Elle a écrit une vingtaine de romans pour la jeunesse. Quand les oiseaux reviendront, son premier roman adulte, a connu un immense succès en Finlande. Née en 1998 à Dijon, Fantine Brunel rêve de devenir traductrice littéraire depuis le début de ses études. Après avoir étudié la linguistique et la littérature de langues allemande, suédoise et finnoise en France et en Allemagne, elle s'est installée au milieu des lacs et des forêts finlandaises. A ses heures perdues, elle pratique également la danse et le taiji.