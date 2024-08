Prototypes expérimentaux Dassault 1960-1988. 2e édition

La société de Marcel Dassault a développé à partir des versions du Mirage III des avions prototypes expérimentaux militaires, qui, s'ils ne connurent pas de carrière opérationnelle, contribuèrent aux progrès techniques intégrés sur les autres types d'avions produits en série. Ce fut d'abord le vol à décollage et atterrissage vertical, avec trois avions prototypes, les : Balzac V 001, Mirage III V 01, Mirage III V 02 et avec deux avions bancs d'essais pour les moteurs, les : Mirage III T 01 et Mirage III F2 ; puis ce fut le vol avec voilure à géométrie variable, avec trois avions prototypes, les : Mirage G, Mirage G8 01, Mirage G8 02. Pour la Suisse, à la fin des années 1960, le Milan S 01 fut développé avec de nouveaux équipements d'avionique et avec des surfaces portantes mobiles pour des performances d'armement et de vol améliorées. Enfin, le Super Mirage 4000, prototype aux performances exceptionnelles, qui ne fut pas retenu pour des raisons budgétaires. Le livre comprend de nombreux documents, illustrations et photographies originaux d'époque, pour la plupart inédits et se fonde sur des témoignages exceptionnels, recueillis par l'auteur depuis près de vingt ans auprès des acteurs majeurs de ces programmes.