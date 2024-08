Lost Island Alchemy Tome 5

Arrivés sur une île plus vaste et plus sauvage, l'équipe de naufragés trouve un nouveau membre en la personne de Jessica, une soldate des Nations Unies. Ensemble, ils partent à la recherche d'un moyen de quitter l'île et font une découverte qui révèle un incroyable secret caché derrière la guerre entre Avicil et Malt... Les cinq compagnons devront survivre jusqu'au bout s'ils veulent rentrer sains et saufs. Un dernier tome palpitant !