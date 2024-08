Astro Yoga. Pour être connecté aux énergies planétaires

Adaptez votre pratique du yoga en fonction de votre signe astrologique, pour une vie plus harmonieuse ! Les relations entre le yoga et l'astrologie sont profondes : ces deux pratiques millénaires proposent des lectures du monde qui se recoupent et qui visent à aider l'humain à vivre en union avec lui-même et avec le monde. - Grâce à ce guide indispensable, appliquez dans votre vie les enseignements des planètes et la philosophie du yoga selon votre thème ; - Découvrez quels types de yoga et quelles méditations vous correspondent le mieux ; - Suivez pas à pas des séances illustrées et personnalisées pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Laissez les astres guider votre pratique du yoga et vos méditations !