The Blue Flowers and The Ceramic Forest Tome 5

Depuis sa douloureuse séparation avec son ex petit-ami Kumahei il y a trois ans, Aoko ne veut plus tomber amoureuse, de peur d'être de nouveau blessée. Alors quand Tatsuki l'invite à visiter un musée de céramiques, elle s'interroge sur ses véritables intentions. Et si cette sortie était en fait un rencard ? ! Une histoire d'amour et de poterie par Yuki Kodama (Kids on the Slope).