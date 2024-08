Ils ont choisi la France. James Baldwin, Nina Simone, Miles Davis, Melvin Van Peebles et Joséphine Baker

Au XXe siècle, l'écrivain James Baldwin, les musiciens Nina Simone et Miles Davis, le réalisateur Melvin Van Peebles et la danseuse et chanteuse Joséphine Baker ont fui les Etats-Unis pour échapper au racisme. Pourquoi la France a-t-elle attiré ces artistes américains aux parcours différents ? Yasmina Jaafar revisite la vie de ces cinq artistes géniaux dont le principal point commun était d'être né noir dans un pays où la ségrégation les empêchait de s'accomplir pleinement. En France, leurs expériences seront diverses, faites de haut et de bas, mais la liberté dont ils jouiront leur permettra d'être considérés comme des artistes avant tout. Le cinéma sera bousculé par Van Peebles, le jazz bouleversé avec Miles Davis. Baldwin pourra écrire sur ce que signifie être noir en Amérique une fois sur le sol français... Nina Simone et Joséphine Baker utiliseront la scène pour éveiller les consciences. Leur notoriété leur permettra d'être des voix écoutées dans le mouvement pour les droits civiques qui secoue leur pays natal. Ces cinq hommes et femmes d'exception ont été des modèles. Leur art a été leur porte-voix pour lutter contre le racisme et il résonne encore aujourd'hui. Ces exilés nous parlent de la France, ils nous rappellent ses valeurs universalistes. A nous de les réécouter pour mieux nous comprendre. Yasmina Jaafar est productrice, journaliste, réalisatrice et fondatrice du site d'information laruchemedia. com. Ils ont choisi la France est son premier ouvrage.