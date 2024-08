Sauvons notre bibliothèque !

Félicien le lapin et son petit frère Félix sont prêts à tout pour sauver leur bibliothèque ! Lorsque Madame Roman annonce à Félicien et Félix la fermeture de la bibliothèque, ces derniers ne se laissent pas abattre : avec l'aide du Club des Lapins Lecteurs, ils partent à la recherche d'un dragon magique qui pourrait empêcher cette catastrophe. Parviendront-ils à éviter la fermeture de ce lieu si important pour la ville et ses habitants ?