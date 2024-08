Treks. Le tour du monde des randonnées d'exception

Une collection inspirante des sentiers les plus exaltants autour du monde. Sélectionnés pour leurs vues spectaculaires et leurs défis à couper le souffle, beaucoup de ces treks sont des chemins de longue distance, tandis que d'autres, comme le Tour du Mont Blanc, peuvent être parcourus en quelques jours. Ces sentiers de randonnée vous transporteront le long du Chemin des crêtes du Pacifique, au sommet des montagnes du Népal, dans le Fiordland de Nouvelle-Zélande, dans les dénivelés des montagnes françaises ou les mythiques escaliers de la Grande Muraille de Chine. Avec plus de cinquante itinéraires au choix, le voyage à pied de votre vie commence ici.