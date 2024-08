Hors d'atteinte

Après le succès des Orageuses, Marcia Burnier compose un 2e roman dans lequel elle poursuit son exploration et son combat contre la domination patriarcale. Erin, jeune femme prise dans une relation toxique avec un homme pendant des années, trouve la force de le quitter pour recommencer sa vie seule. Elle décide de partir s'installer dans un village isolé des Pyrénées, où elle ne connait personne et n'a plus à craindre d'être jugée. Au rythme des saisons et de la nature, elle commence à s'y reconstruire, se réappropriant son corps au fil de randonnées de plus en plus longues. Une puissante et bouleversante trajectoire de reconstruction et un hymne à la nature, au sauvage comme écrin et la possibilité d'envisager d'autres relations au vivant.