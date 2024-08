L'agenda du jardinier bio. Le jardin sauvage, Edition 2025

L'outil incontournable du jardin bio, sous la plume cette année d'Aino Adriaens, biologiste et naturaliste passionnée, jardinière engagée pour la biodiversité ! L'Agenda du jardinier bio de Terre vivante est l'outil indispensable au potager : conseils de jardinage et travaux essentiels à réaliser semaine après semaine, calendrier lunaire, plan du potager... L'édition 2025 part à la découverte du jardin sauvage d'Aino Adriaens, petit paradis de verdure et de biodiversité, très joliment aquarellé par la talentueuse Maëlle Le Toquin.