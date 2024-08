Le roi des limbes Tome 5

Etats-Unis, année 2086. L'humanité se relève de la plus grande tragédie qu'elle ait connue. Un buddy movie haletant dans un futur proche aux prises avec de nouvelles technologies alarmantes. Adam et Rune sont maintenant prisonniers dans les limbes, suite aux machinations du commandant Travis. Là-bas, Adam découvre la lutte qu'a mené Rune lors de la première épidémie de maladie du sommeil et comment il a rencontré puis perdu sa femme. Adam parviendra-t-il à le ramener dans la réalité ? !