L'art érotique de Leone Frollo. Volume 1

Une promesse sensuelle Aux côtés des grands maîtres italiens du dessin érotique, de Crepax à Manara en passant par Serpieri et Magnus, Leone Frollo est peut-être celui que l'histoire du Neuvième Art a le moins retenu. Et pour cause : après avoir oeuvré dans la bande dessinée en feuilletons au format poche, las des séries, Frollo se tourne avec succès vers l'illustration pour assouvir toute sa maîtrise de la plastique féminine avec séduction et malice. Pour la première fois en édition française, découvrez et savourez une sélection d'images inédites de ses femmes troublantes, libérées et impudiques. Un bel ouvrage soigné de 120 pages, réservé à un public esthète et averti.