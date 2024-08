Blue Giant Explorer Tome 5

Après San Francisco, Dai et Jason continuent leur périple vers le Sud de la Californie et arrivent enfin à Los Angeles ! Malheureusement, les habitants du cru n'apprécient que le smooth jazz, relaxant et accessible, et snobent les morceaux au ton plus sérieux. Puisque le style de Dai n'a pas sa place dans cette ville, Jason lui propose de passer à la suivante. Mais le jeune musicien refuse de choisir la facilité : seul sur la scène d'un club - mais pas d'un club de jazz - Dai relève le défi !