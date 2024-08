Le petit guide pratique du raisonnement clinique aide-soignant - IFAS. Méthodologie pas à pas de la démarche clinique

Raisonnement clinique, démarche de soins et recueil de données de l'aide-soignant Si le terme "raisonnement clinique" est mentionné pour la première fois dans le nouveau programme du diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) de 2021, cela fait déjà longtemps que les aides-soignants y contribuent afin d'assurer l'individualisation des soins dispensés. Certains concepts du raisonnement clinique peuvent paraître complexes : démarche clinique, analyse de données, projets de soins... Or leur compréhension est essentielle pour donner du sens aux prises en soins. Véritable guide d'apprentissage pas à pas, ce livre prend l'exemple d'Adèle, élève nouvellement admise en Institut de formation aide-soignant. Etape par étape, vous découvrirez avec elle comment développer votre raisonnement clinique au travers de nombreuses situations pratiques. Ainsi, vous apprendrez à adapter les soins à chaque patient, à repérer les risques potentiels et à participer à l'élaboration du diagnostic infirmier et du plan de soins. Pour préparer les évaluations des blocs de compétences 1 et 2 (modules 1 à 5), retrouvez également des fiches synthèse pour la collecte des données et de l'entraînement avec des corrigés détaillés.