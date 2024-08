Petit Futé Alpilles, Arles-Camargue. Edition 2024

Le territoire du massif des Alpilles et de la Camargue est typiquement provençal. De par son cadre verdoyant, où se côtoient vallées, cours d'eau comme le Rhône, plaines et pâturages. Les curiosités que le Petit Futé explore ici sont nombreuses, et comptent notamment le moulin qui inspira Daudet, les arènes d'Arles ou le pittoresque marché de Saint-Rémy. La région est également très réputée pour son patrimoine culinaire, de la viande de taureau à l'huile d'olive, sans oublier les traditionnelles tapenades, soupe au pistou et fougasse ! Le style provençal s'affirme partout : dans l'artisanat, le mode de vie, l'architecture, le langage et bien sûr la cuisine. De la viande de taureau à l'huile d'olive, sans oublier les traditionnelles tapenades, soupe au pistou et fougasse, il y a mille raisons de savourer son séjour.