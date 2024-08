Guerres et Dragons Tome 2 : L'escadrille Lafayette

Frank Luke a 12 ans lorsqu'un dragon décime le troupeau de son père. Suite à cet événement, sa famille perdra tout ce qu'elle possédait, laissant Frank seul avec son amertume et une certitude : il sera le premier pilote de chasse à abattre un dragon en vol afin de prouver que ces monstres ne sont plus les maîtres du ciel. Sept ans plus tard, il s'engage dans l'Escadrille Lafayette.