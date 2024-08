Thérapie manuelle du genou. Expertise neuro-musculo-squelettique

La thérapie manuelle orthopédique est une spécialisation de la kinésithérapie pour la prise en charge des troubles neuro-musculo-squelettiques (NMS) basée sur un raisonnement clinique et utilisant des approches thérapeutiques hautement spécifiques incluant des techniques manuelles et des exercices thérapeutiques. Héritière du modèle biomédical et éprouvée par le paradigme biopsychosocial sans renier ses pères fondateurs la TMO a su intégrer les connaissances scientifiques pour devenir une discipline incontournable à l'échelle mondiale dans la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur. Les approches manuelles jadis empiriquement surexploitées conservent dans l'arsenal thérapeutique des praticiens une place de choix éclairée par les neurosciences en particulier en matière de modulation symptomatique. Ce livre présente en onze chapitres rédigés par les meilleurs spécialistes francophones la thérapie manuelle du genou telle qu'elle se pratique actuellement dans une approche sortie du tout passif plus globale incluant l'actif et le fonctionnel. Outre l'évaluation et le traitement un chapitre est entièrement dédié aux cas cliniques de façon à rendre ce livre particulièrement concret pour le lecteur. Il s'agit ainsi d'un ouvrage pratique dans lequel la théorie a sa place mais uniquement dans l'optique du faire. Les nombreuses illustrations ont été soigneusement choisies pour mettre en évidence le texte et éviter toute ambiguïté. Cet ouvrage s'adresse aux kinésithérapeutes ostéopathes et chiropracteurs ainsi qu'aux étudiants dans ces disciplines qui souhaitent approfondir leurs connaissances de la thérapie manuelle du genou. Fabrice Barillec est kinésithérapeute spécialisé en thérapie manuelle orthopédique chargé d'enseignement en cinésiologie à l'IFMK de l'AP-HP et formateur en formation continue. Arnaud Delafontaine est Médecin-assistant en chirurgie orthopédique et traumatologique Médecin de médecine physique réadaptation Masseur-kinésithérapeute Ostéopathe Docteur en sciences (PhD) Habilité à diriger les recherches (HDR) Directeur Scientifique de l'Ecole de Rééducation d'ASSAS Chercheur au Laboratoire D'Anatomie Fonctionnelle Faculté des Sciences de la Motricité et au Laboratoire d'Anatomie de Biomécanique et d'Organogenèse Faculté de Médecine Université Libre de Bruxelles. Michel Pillu est MK-PT. PhD Bio engineering U. of Strathclyde Glasgow Scotland. Enseignant Coordinateur Erasmus Ecole d'Assas Paris France.