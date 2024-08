Tristan est chargé d'accompagner Iseut auprès du roi Marc, auquel elle est promise. Mais en chemin, le chevalier et sa protégée absorbent par erreur un philtre magique destiné à sceller l'amour des futurs mariés. Désormais unis par un sentiment que rien ne peut éteindre, ils sont condamnés à une vie de secrets, sur laquelle plane la menace du déshonneur et de la mort... Récit d'une passion fatale, Tristan et Iseut nous plonge au coeur du monde médiéval et de ses péripéties chevaleresques. Texte fondateur, il est également l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature française. Dossier pédagogique Héros, héroïnes et héroïsmes.