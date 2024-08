Quand on eut mangé le dernier chien

"Ninnis n'avait jamais mis les pieds sur la glace. Mertz non plus n'avait jamais arpenté le Sud. Mawson les avait vus découvrir les détails dont lui-même s'était nourri quelques années avant : le hoosh, les sastrugi, les finnesko, la tente de bambou, la vilaine flamme verte du Primus. Il savait à quel point les mots ne servaient à rien pour comprendre puisqu'ils étaient une façon de communiquer entre les Hommes et que le Sud était par essence totalement inhumain". En 1911, l'explorateur anglais Douglas Mawson et ses deux compagnons partent en traîneau pour une longue mission de cartographie des confins de l'Antarctique. Dès le début, les conditions atmosphériques sont épouvantables, forçant l'équipage à déployer des efforts surhumains pour progresser. A la fois désastre et prouesse, l'histoire de l'expédition de l'Est lointain restera dans les mémoires comme l'une des survies en milieu hostile les plus inouïes qui soient.