Les survivants Tome 6 : Un singulier arrangement

Phineas Duncombe n'avait aucune envie d'être duc, mais le sort en a décidé autrement. Il fait désormais partie des hommes les plus influents du royaume. Aussi la comtesse Annabel de Longstowe vient-elle le solliciter, persuadée qu'il pourra l'aider à retrouver sa fille, disparue des années plus tôt. Tout concourt à ce que Phin se méfie de celle qu'on surnomme la Veuve légère. La raison voudrait qu'il l'éconduise et l'oublie dans la foulée. Mais un vrai gentleman peut-il se comporter ainsi face à une femme en détresse... surtout quand il brûle de désir pour elle ?