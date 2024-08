Les Malory Tome 12 : La fille du capitaine Hawke

Aux Caraïbes, Jacqueline Malory a vécu une expérience traumatisante quand un pirate l'a enlevée pour nuire à son père. Même si le kidnapping a été déjoué et que la jeune femme a regagné Londres saine et sauve, elle est toujours furieuse contre celui qu'elle a surnommé "le capitaine Ordure". Et que, fort heureusement, elle ne reverra jamais ! C'est du moins ce qu'elle croyait, jusqu'à ce bal masqué où elle reconnaît son ravisseur, qui tente de se faire passer pour un soupirant. Bien décidée à se venger, l'intrépide Jacqueline entre dans son jeu. A ses risques et périls...