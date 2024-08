Atlas des pays bibliques

Il est difficile, voire impossible, de comprendre la Bible sans s'intéresser à la géographie précise des différents lieux qui l'ont portée, sans découvrir les civilisations qui en constituent le cadre et leur imbrication dans l'histoire. C'est pourquoi Jean Emériau, fin connaisseur de ses récits et excellent pédagogue, nous propose cet ouvrage original. Après avoir présenté les éléments essentiels des textes sacrés (quelques grandes traductions, manuscrits ou apports de l'archéologie), il commente soixante-douze cartes, divisées en cinq sections - cartes générales, grands empires ou royaumes, autres pays, Terre sainte, voyages pauliniens -, ainsi que quarante plans des principales villes évoquées. Cet atlas, unique en son genre, permet ainsi de se frayer un chemin dans le vaste monde biblique, aux influences culturelles et linguistiques complexes et variées. Passionné de Bible, Jean Emériau est l'auteur d'un Guide biblique de Terre Sainte, d'un Guide des voyages de saint Paul, d'un Guide de la faune et de la flore bibliques. Il a publié en 2023 Sites et cités bibliques à la lumière de l'histoire et de l'archéologie. Ces ouvrages sont édités chez Desclée de Brouwer.