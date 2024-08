Licence Accès Santé. Tome 2, 2e édition revue et augmentée

Destiné aux étudiants de L. AS (Licence Accès Santé) qui souhaitent postuler et intégrer la filière MMOPK vers les études de santé, via la passerelle détaillée dans la loi du 24 mars 2017. En vous inscrivant dans la licence de votre choix avec un module de santé, vous pouvez postuler en 2e ou 3 année des études de santé. Pour vous accompagner ce parcours, deux ouvrages couvrent la quasi-totalité du programme, L. AS tome 1 et L. AS tome 2. Rédigés par des pédagogues, professionnels des métiers de la santé dans un style clair et synthétique, avec priorité donnée aux illustrations. Ouvrages entièrement conçus pour être assimilés sous forme de petits chapitres précis et indépendants, ils vous permettent de travailler à votre rythme, en restant au plus près du programme L. AS de votre université. A côté des fondamentaux indispensables, vous y trouverez des notions plus pointues qui vous prépareront au mieux pour garantir votre passage dans la filière Santé. Au sommaire de ce tome 2 : - Anatomie - Pharmacologie - Biophysique - Exploration du corps humain par méthodes physique - - Biostatistiques - Psychologie - Santé publique - Droit de la santé - Bioéthique - Histoire de la médecine occidentale Un ouvrage de synthèses indispensable pour réussir sa mineure santé.