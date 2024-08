Devant les ravages de la guerre à l'aube des années 1990, Saba, son père Irakli et son frère Sandro doivent fuir la Géorgie pour rallier l'Angleterre. Eka, leur mère, restée sur place, meurt avant de pouvoir les rejoindre. Les années passent. Rongé par le souvenir de sa femme, Irakli décide de retourner au pays. On ne le reverra plus. Sandro, mort d'inquiétude, part à sa recherche et se volatilise aussi - entraînant Saba sur sa piste, qui débarque à son tour dans le dédale d'une Tbilissi laissée aux mains des bêtes sauvages et des sbires du régime. Le début d'une enquête à l'échelle de la Géorgie, fléchée par les échos de ses disparus et les indices de son grand frère. Tissé de références aux contes de notre enfance, A l'orée d'une grande forêt est un roman d'une actualité funeste sur les fractures que la guerre creuse - une fable empreinte d'humour noir et de mélancolie, hantée par la force des liens familiaux face à l'absurdité de la violence. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Julie Sibony Réfugié géorgien, Leo Vardiashvili s'est installé avec sa famille à Londres à 12 ans. Il a étudié la littérature anglaise à Queen Mary University. A l'orée d'une grande forêt est son premier roman.