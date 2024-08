La colère de Banshee

Une réédition de l'album best-seller de David Sala ! Banshee veut du vent. Pas une brise fraîche qui glisse à la manière d'une caresse, non. Des bourrasques, des rafales, une vraie tempête. Elle ordonne à l'ouragan de se présenter à elle, et il obéit, comment s'opposer à la puissance de Banshee ? Sortie de son palais de cristal, la petite Banshee est en colère. Et quand elle déploie ainsi sa fureur, c'est tout l'univers, ou presque, qui tremble sur ses fondements ! Mais quelle est donc la véritable raison de cette colère mémorable ?