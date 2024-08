Géographie des animaux. De la zoogéographie à la géopolitique

La géographie des animaux a longtemps été le parent pauvre de la géographie française. La géographie physique l'a délaissée aux biologistes et éthologues tandis que la géographie humaine a de moins en moins considéré la place des animaux dans les territoires humains. En géographie, un important mouvement de prise en compte des territorialités animales et de leurs intersections avec celles des sociétés humaines s'opère, avec des études de plus en plus nombreuses. Ce manuel transversal, fait le point sur les acquis et avancées récentes sur la géographie des animaux. Cet ouvrage doit également permettre de poser les jalons d'une approche synthétique et plurielle des rapports entre sociétés humaines et animaux.