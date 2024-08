Spiritualisme et phénoménologie. Le "cas" Maine de Biran

Homme politique et fonctionnaire, Maine de Biran n'est pas un philosophe comme les autres. Le lire aujourd'hui, c'est s'initier au voyage, se confronter à une pensée inattendue et inhabituelle. Philosophe inclassable, solitaire et mondain entre Grateloup (en Dordogne dont il fut le député) et Paris, Maine de Biran déconcerte et déploie une pensée tiraillée entre deux opposés, l'intériorité, " l'homme dans sa pensée ", le spiritualisme d'une part et l'extériorité, " l'homme dans son animalité ", dans son corps, la phénoménologie d'autre part. Il est vain de vouloir réduire l'homme à l'une de ces facettes. Les nouveaux mondes que le philosophe nous invite à explorer (le sommeil, le somnambulisme, les songes, la folie, les effets des drogues, etc.) sont des expériences au cours desquelles le moi devient étranger à lui-même. En tant que Colomb métaphysicien, il a révolutionné l'ensemble de la pensée de l'intérieur et c'est pour cette raison qu'il a fasciné (pensons à Michel Henry) et qu'il fascine encore aujourd'hui. L'oeuvre du philosophe est colossale. Elle comprend 18 volumes chez Vrin dont la presque totalité ont été publiés de manière posthume.