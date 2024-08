Informatique MP2I-MPI

LE COURS - Les notions du programme indispensables à connaître sont abordées dans le respect des textes officiels. - Les principales difficultés et erreurs sont mises en avant. - Des méthodes expliquent la démarche attendue. LES EXERCICES - Des QCM et des Vrai/Faux pour valider ses connaissances. - Des exercices d'entraînement, dont certains tirés d'annales de concours, de difficulté variée pour appliquer le cours et se préparer aux épreuves. - Tous les corrigés détaillés et expliqués.