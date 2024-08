A table ! Formes et enjeux du repas. BTS, Edition 2025

"A table ! " Ce cri réjouissant annonce un rituel social aussi délicieux que complexe : le repas. Mais pourquoi aimons-nous tant manger ensemble ? Et que révèlent de nous nos menus, nos manières et nos sujets de discussion ? Cette anthologie est le support indispensable pour connaître les oeuvres clés et réussir l'examen de culture générale et expression en 2025. 4 PARTIES PROBLEMATISEES - Le repas, un moment de sociabilité - Nourriture et identité - Les arts de la table, une véritable mise en scène - Des enjeux de société autour de la table POUR APPROFONDIR LE THEME - Questions sur les textes - Zooms thématiques - Prolongements POUR REUSSIR L'EXAMEN - 13 sujets d'entraînement - Recherches lexicales - Activités d'argumentation - Analyse d'image METHODOLOGIE.