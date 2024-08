En 1741, le naturaliste Georg Wilhelm Steller rejoint la Grande Expédition du Nord. Cette mission d'exploration et de recherche scientifique, menée par le capitaine Vitus Béring, a pour objectif d'ouvrir une route maritime entre l'Asie et l'Amérique. Les navires partis de Russie n'atteindront jamais le continent américain, mais Steller fera une découverte singulière : une nouvelle espèce de grand mammifère marin, connue aujourd'hui sous le nom de "rhytine de Steller". Chassée pour sa viande, la rhytine disparaît en moins de trois décennies, et devient dès lors un objet de fascination. Epopée passionnante, A la recherche du vivant nous fait traverser les siècles dans le sillage de la rhytine de Steller, mais aussi des hommes et des femmes dont le destin a été mêlé à celui de cette extraordinaire créature. Entre roman d'aventures, histoire coloniale, des découvertes et des sciences, et réflexion quant à l'impact de l'homme sur son environnement, Iida Turpeinen nous embarque dans un récit enlevé dont elle déploie avec originalité les multiples facettes pour, in fine, éclairer notre humanité et notre rapport au vivant.