Looney Tunes. Tome 3

Quoi de neuf, docteur ? Rejoignez pour la troisième fois les personnages cultes et complètement loufoques des Looney Tunes ! Offrez à Titi des couleurs flamboyantes dignes de sa petite taille et grande personnalité, donnez vie aux cascades rocambolesques de Bip Bip ou retranscrivez l'énergie vibrante de Speedy Gonzales après une tasse de café express. Tentez le Diable - de Tasmanie - en révélant case après case, couleur après couleur ces 100 coloriages mystères inédits et peut-être que vous verrez un Grosminet ! Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !