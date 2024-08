Le clan des sept Tome 12 : Le télescope du Clan des Sept

Jacques est ravi ! Il vient de recevoir un magnifique télescope en cadeau. Les Sept vont pouvoir admirer les étoiles, et plus encore peut-être... Un jour, alors qu'ils observent le vieux château en ruine au sommet de la colline, une tête apparaît furtivement à la fenêtre... puis des allées et venues suspectes... Qui cela peut-il bien être ? Encore une nouvelle enquête pour les Sept !