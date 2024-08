Destins de champions Tome 18 : Une biographie de Zlatan Ibrahimovic

Du haut de son 1 m 95, Zlatan a évolué dans les plus grands clubs : Juventus de Turin, AC Milan, FC Barcelone, PSG, Manchester United... Pendant vingt ans, le géant suédois a construit sa légende, à coups de retournés acrobatiques, de buts mémorables et de répliques chocs. Cette biographie retrace son parcours exceptionnel, de ses origines balkaniques à son ascension au sommet du foot mondial ! Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football.