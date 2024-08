Si quelqu'un avait dit à Nick que, un jour, il trahirait ses deux meilleurs amis, Carter et Austin, il ne l'aurait pas cru. Lui, enfreindre le "Code des bros" sur lequel a toujours reposé leur amitié ? Jamais ! Mais Nick retrouve Eliza, qui rentre d'un échange en Australie et qui a secrètement toujours fait battre le coeur de Nick. Seulement, Eliza est la petite soeur de Carter... celui que Nick considère comme un véritable frère, chez qui il se réfugie quand ses parents lui mènent la vie dure, et à qui il ne pourrait jamais mentir. A mesure que Nick se rapproche d'Eliza, ses sentiments se font plus forts, au point qu'il remet tout en question. Même le Code...