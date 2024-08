Constance. Reine normande de sicile

Aux yeux de Dante, qui lui rend un exceptionnel hommage dans la Divine Comédie, Constance de Hauteville, Reine de Sicile et Impératrice germanique, est l'une des femmes les plus marquantes de son siècle. Fille de Roger II, Roi normand de Sicile, mère de Frédéric II, Empereur, elle a défendu l'âme sicilo-normande contre un mari cruel et sanguinaire. L'auteur s'interroge sur la force qui anima cette femme et fit d'elle une héroïne légendaire de l'Histoire italienne. Durant l'unique année où elle régna enfin seule, elle fit preuve d'un remarquable génie politique et sut préserver contre tous l'avenir de son unique enfant, Frédéric, la " merveille du monde ".