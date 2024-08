L'héritière (imprévisible) de Torskethorpe. Tome 1, Moi, une princesse ? Sûrement pas !

Echanger mes tongs contre une couronne ? Ce n'était pas prévu au programme, et pourtant... J'étais tranquillement en train de vendre des bikinis à Miami tout en organisant un concours de tee-shirts mouillés quand, soudain, un type a l'accent british à tomber et au look de Viking des temps modernes débarque. Côté amabilité, par contre, on repassera. Keller Fitzwilliam est aussi chaleureux qu'un iceberg, et il répète en boucle qu'il est là pour me ramener dans son pays. Suivre un inconnu, même ultra séduisant ? Hors de question. Enfin, jusqu'à ce qu'il mentionne ma mère, morte depuis plusieurs années. Après avoir creusé un peu, je me retrouve à faire mes valises pour partir dans un pays glacial dont j'ignorais l'existence et dont je suis apparemment la seule héritière du trône. Bonne idée sur le papier. Mais en pratique ? Pas trop, car mon précepteur n'est autre que Keller en personne. Et il n'a pas juste l'amabilité d'une porte de frigo, il est aussi pompeux, exaspérant et possessif. Et ai-je mentionné que nous devons partager une salle de bain dans un tout petit château ? Et pourtant, à mesure que je navigue entre leçons de protocole et batailles de regards avec la réincarnation de Thor, je comprends que le plus grand défi ne sera pas de monter sur le trône, mais de ne pas succomber au charme de mon instructeur. #Comédieromantique #Romanceroyale #Monsieurgrognon #Héritièremalgréelle --- "J'ai adoré les deux personnages. Ils sont complètement opposés, ce qui donne lieu à une relation unique. Keller est si sombre et sérieux tout le temps et ne s'amuse jamais. Il y a notre héroïne qui est enjouée et amusante et qui aime s'amuser de Keller. Cela donne lieu à des fous rire en voyant ces deux-là s'adapter l'un à l'autre. Mais ensuite vient l'alchimie et c'était tellement "le baiser du chef"". Lover of Romance - Addicted To Romance "OMG J'ai adoré Lilly et Keller. Je suis presque sûre que j'ai eu un vrai sourire sur le visage pendant toute la durée de la lecture de ce livre. Je pense aussi que c'est peut-être le livre le plus épicé de Meghan et ce n'est pas peu dire. La perfection de Meghan Quinn ! " Alley Ciz - Autrice de romance contemporaine