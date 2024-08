L'élue. Tome 1, Atlantide : Terre d'asile

Nanty, une jeune fille de 12 ans, est mystérieusement entraînée dans le royaume de l'Atlantide. Se retrouver entourée d'elfes, de dragons et autres vampires a de quoi déstabiliser la jeune fille, mais plus que tout, c'est la découverte de ses origines qui la bouleverse : elle est l'Elue, et c'est à elle qu'il appartient de redonner à l'Atlantide sa quiétude d'antan. Face à l'immense défi, Nanty ne sera pas seule. Elle va rencontrer et se lier d'amitié avec certaines des étonnantes créatures qui peuplent le royaume et qui l'aideront à accomplir son destin.