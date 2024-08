Délit de sensibilité

Ce livre est le récit sensible et poétique d'une quête d'identité, d'un cheminement intérieur pour se dire, s'accepter et enfin être soi. C'est une recherche de vérité, un cri de colère contre toutes les injustices et discriminations que subissent trop de personnes dans notre société. C'est aussi une ode à la liberté d'être soi, à la diversité, au pouvoir du collectif, à la beauté de la non-conformité. Pour celleux qui ont les moyens d'affirmer leur singularité, pour celleux qui se cherchent et qui auront besoin de savoir qu'iels ne sont pas seul. x. e. s. , pour celleux qui se battent au quotidien contre vents et marées pour être authentiquement qui iels sont. Avis de lecteurs : " Un récit sensible et authentique" (Dory) " J'ai rarement eu l'occasion de découvrir une telle façon d'écrire, une telle aisance. M'imprégner de chaque mot, les savourer, avoir hâte de déguster la prochaine phrase, le prochain chapitre, connaître la fin de ce récit et être en même temps terrifiée à l'idée qu'il se finisse" (Solenn) " Un récit qui mêle l'intime et l'universel d'une si belle façon, tout en sensibilité " (Noa)