Questionner le Monde - l'espace et le temps cycle 2 est un dossier pédagogique complet et clé en main pour l'enseignant. Il vient compléter le dossier Questionner le Monde du Vivant, de la Matière et des Objets cycle 2. Ensemble, ces deux dossiers pédagogiques, combinant papier et numérique, couvrent l'intégralité du programme de cycle 2 de 2020. Il est composé d'un classeur papier avec le programme officiel et les compétences à travailler, le déroulé détaillé des séances et des rappels pour l'enseignant, des fiches-élèves différenciées par niveau (activités, investigations, expérimentations, traces écrites, leçons schématisées, évaluations) ; d'un logiciel à vidéoprojeter avec des activités introductives "je découvre" , des vidéos courtes qui complètent les notions clés "je regarde" (séquencées par niveau), des activités interactives par niveau et des mémos-cartes (questions-réponses) ; de ressources à télécharger avec des fiches-élèves différenciées par niveau (activités, investigations, expérimentations, traces écrites, leçons schématisées, évaluations), l'intégralité des corrigés, des photos, vidéos, schémas...