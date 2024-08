Explorer les Sciences au CM. Volume 2

Les volumes 1 et 2 Explorer les Sciences au cycle 3 (édition 2024) sont conformes aux programmes des sciences de 2023. Complets et clés en main, ils combinent chacun papier et numérique pour un enseignement pratique et dynamique des sciences. Dans une démarche de progression spiralaire entre le CM1, le CM2 et la 6e, ces dossiers présentent tous les éléments nécessaires pour mener à bien chaque séance et proposer aux élèves une exploration des sciences d'une façon interactive, attractive et motivante. Le volume 2 s'organise en 16 chapitres : Thème 1 : Description du mouvement d'un objet ; les sources et formes d'énergie ; les ombres et la lumière ; L'électricité. Thème 2 : La classification des êtres vivants présents dans notre environnement ; La biodiversité actuelle et passée ; Le développement des êtres vivants : les végétaux ; Le développement des animaux et leur reproduction ; Développement avec mues et/ou métamorphoses et reproduction externe ; Le développement des êtres vivants : les humains. Thème 3 : Des matériaux pour fabriquer des objets ; Conception et fabrication d'un objet. Thème 4 : La production de matière par les organismes vivants / La relations entre milieu de vie et peuplement des milieux / La biodiversité, un réseau dynamique. Le volume 1 couvre le reste du programme.