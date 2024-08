Manuel de petit grec. Lire en grec ancien

Pour tout helléniste débutant, la fréquentation régulière et progressive des textes anciens doit être le complément essentiel à l'apprentissage de la grammaire et des structures de la langue. Faire " du petit grec " devient ainsi l'instrument essentiel pour acquérir la familiarité nécessaire à consolider ses acquis morphologiques et syntaxiques. Il n'est cependant pas facile de trouver des textes adaptés à son niveau et de progresser à son propre rythme. Ainsi, ce volume se propose d'offrir aux hellénistes débutants et confirmés une anthologie de textes progressifs. L'apparat de notes est pensé pour pouvoir guider les lecteurs à travers les diverses difficultés de la langue grecque : les formes morphologiques sont systématiquement expliquées, les constructions syntaxiques plus complexes sont régulièrement illustrées, un apprentissage progressif du lexique essentiel est proposé. Le choix des textes, la variété des sources ainsi que des genres et des thématiques abordés, tout est pensé pour que la lecture progressive des textes puisse non seulement être utile à l'apprentissage mais puisse offrir également un véritable plaisir au lecteur. Agrégé de lettres classiques, docteur de l'EHESS (Paris) et de l'Université de Trente, Rocco Marseglia est professeur de grec en Première supérieure au lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence et chercheur associé du centre AnHiMA (Paris). Spécialiste de poésie dramatique d'époque classique, il dirige la revue de langue et culture grecques Lychnos-Connaissance Hellénique.