Maths. Apprendre à calculer

Destiné avant tout aux collégiens, cet ouvrage tend à restituer à l'art du calcul toute la place qu'il mérite. Découpé par classes (6e, 5e, 4e et 3e) ce livre propose à son lecteur 500 exercices, intégralement corrigés, et brassant, à travers une progression pensée et structurée, l'intégralité des chapitres ayant un lien avec : - les nombres entiers naturels, - les nombres décimaux, - les nombres rationnels, - les expressions algébriques, - les racines carrées, - les équations, - la proportionnalité. Tout cela dans un unique but : gagner en autonomie intellectuelle.