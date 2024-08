Histoire de l'Angleterre. Des Normands à Charles III

Marqué par l'insularité, les libertés, le Parlement et l'attachement à la souveraineté nationale, le royaume d'Angleterre n'a jamais été envahi depuis 1066. Il a impacté toute l'histoire de France de la Guerre de Cent Ans à la France libre du général De Gaulle. En 1534 il a fondé l'Eglise anglicane indépendante de Rome. Grande puissance maritime, coloniale et commerciale dès le XVIIème siècle, il a été le foyer et l'atelier de la Révolution industrielle et de la modernité dès le milieu du XVIIIème siècle. L'Empire britannique brille de tout son éclat à l'époque victorienne (1837-1901). Sorti victorieux des deux Guerres mondiales, il amorce en 1945 une phase de repli et devient en 1947 le premier acteur de la décolonisation avec l'indépendance de l'Inde. Etat pluriel, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a donné naissance au Commonwealth. Il est à l'origine de l'anglosphère qu'il forme avec les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Ses institutions se caractérisent par le pragmatisme, la continuité et la tradition. Puissance souveraine, l'Angleterre reste un acteur incontournable des relations internationales. Malgré les pages obscures de son passé impérial et sa rupture avec l'Union européenne (Brexit), elle cherche à renouveler son positionnement sur la scène mondiale tout en faisant valoir ses particularismes et son rôle central dans l'univers-monde anglo-saxon.