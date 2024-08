Chitayem Gazéty. Toutes les clés pour lire et traduire la presse russe – A2-B1-B2

Cet ouvrage offre les clés nécessaires pour lire et traduire la presse russe et maîtriser le vocabulaire journalistique. Il est à destination des élèves de lycée, de classes préparatoires aux grandes, aux étudiants du premier cycle universitaire ou en IEP. Abordant différents sujets de la vie politique, économique, sociale, scientifique, culturelle, il comprend, dans chaque chapitre : une liste de vocabulaire, des explications grammaticales et lexicales, un focus sur les verbes et des exercices qui permettront aux lecteurs de gagner en aisance et en confiance. Les plus : - 21 listes de vocabulaire thématique - 130 exercices progressifs variés, tous corrigés - 2 tests de révision - 30 articles agrémentés de fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses dans la partie exercice - la liste récapitulative des 120 verbes étudiés