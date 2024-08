Histoire climatique de la Terre. Et si tout venait du soleil ?

Le climat a des causes multiples qui le modifient sans cesse, facteurs galactiques, solaires, astronomiques, terrestres dont les circulations atmosphériques et océaniques, ainsi que les éruptions volcaniques. Le climat a toujours varié au cours de l'histoire de la Terre et il n'a jamais été réglé, ni déréglé. A la lumière des résultats du débat scientifique, ce n'est pas le gaz carbonique qui induit la température et il n'est donc pas responsable du réchauffement climatique actuel. En effet, à toutes les échelles, du Paléozoïque à l'actuel, les deux paramètres sont indépendants. En fait, il apparaît que l'évolution des températures est corrélée à celle des variations du nombre de taches solaires et à la distance Terre-Soleil pendant toutes les fluctuations chaudes ou froides enregistrées depuis la préhistoire bien avant la révolution industrielle. Ceci confirme que c'est bien l'activité solaire qui provoque ces fluctuations de températures. Actuellement, personne ne sait ce qu'il adviendra du climat dans les prochaines années. En observant le développement et l'ampleur du 25e cycle solaire qui vient de débuter, nous devrions cependant pouvoir évaluer la future tendance climatique lors de son prochain cycle maximum en juillet 2025. Auteurs Jean Chaline est paléontologue et Directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université de Bourgogne. Jacques Lang est professeur de géologie émérite à la même Université.